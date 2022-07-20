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Правоохранителей просят расследовать возможные связи нардепа Яценко с коллаборантами

Правоохранителей просят расследовать возможные связи нардепа Яценко с коллаборантами

Киев • УНН

 • 229588 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Правоохранителей просят проверить действующего народного депутата Антона Яценко на коллаборационизм. Политолог Кирилл Сазонов, ныне обороняющий Украину в составе ВСУ, в своем Facebook призвал Службу безопасности Украины проверить информацию о связях Яценко с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым, передает УНН.

Детали

Сазонов также предложил, чтобы Яценко прошел полиграф, чтобы опровергнуть эту информацию.

Цитата

“Во многих случаях силовым структурам следует играть на опережение, чтобы через некоторое время не было поздно. Таким образом, мы выпустили предателей Сальдо, Балицкого, Ковалева, которые сейчас работают на оккупантов. А гражданское общество должно напоминать об этом силовикам. За последние дни широкое распространение в сегменте Телеграм получила информация о связях херсонского Ковалева со своим давним бизнес-партнером нардепом Яценко. Об этом говорили на “Радио Свобода”, то есть ничего нового мы не откроем. Поэтому мы должны требовать от Яценко опровергнуть эту информацию. Желательно, посредством прохождения теста на полиграфе”, - отметил политолог.

Кроме того, председатель Движения национального развития "Единая Сила" Владимир Нетребенко заявил, что хочет привлечь Яценко к уголовной ответственности. Он вспомнил, как тот голосовал за “диктаторские законы 16 января”, тендерные сделки Яценко и его давние связи с Ковалевым. 

Цитата

“Хочу привлечь к уголовной ответственности нардепа Антона Яценко за все его многолетние грехи перед страной, за разворовывание государства, за коррупционные тендерные схемы и особенно за его связи с херсонскими оборотнями, которые сейчас работают на россию.

В то время, когда мы все боремся за и строим новую Украину без коллаборационистов и политических динозавров, Антоша (Антон Яценко - ред.) имеет тесные бизнес-отношения с главой марионеточного правительства на Херсонщине”, - написал Нетребенко.

Напомним

В первые недели войны Антон Яценко “исчез с радаров”. По данным сайта Верховной Рады, 24 февраля он отсутствовал на заседании, когда депутаты голосовали за введение в Украине военного положения. Не видели его и в Черкасской области, от которой он прошел в парламент (избирательный округ №200). По словам местного политика и председателя Аграрного Совета Украины Андрея Дикуна, в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством.

В то же время, Яценко развернул информационную кампанию против нынешнего главы Черкасской ОВА Игоря Табурца и требует от Президента Владимира Зеленского уволить его. Обосновывая свое требование, Яценко сослался на информацию от блогера, ранее уже разоблаченного на распространении фейков и мошенничестве.

Украинские Национальные Новости

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