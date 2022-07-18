Скандальний нардеп Яценко вимагає звільнити голову Черкаської ОВА, посилаючись на відео блогера-шахрая

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У своєму пості Яценко розповів, що у військових частинах на Черкащині командири батальйонів нібито знущаються з військових, а умови утримання у частинах - жахливі. Таку інформацію нардеп оприлюднив з посиланням на Youtube-канал Rc MAX, який веде блогер Олексій Оскер.

Зазначимо, що на каналі немає єдиної тематики. І поруч з роликами про ремонт та приготування шашлику чимало відео з критикою командування Збройних сил. Окрім того, можна знайти і відео на підтримку Антона Яценка. Наприклад, Оскер публікував на своєму каналі відеоблог Яценка, де той критикує місцеву владу Умані.

До того ж Оскер вже не вперше бере участь у конфліктах місцевої влади. Минулого року його викрили на шахрайстві, як співучасника у “продажі” посади голови Миколаївської ОДА.

Також у березні Оскер запустив фейк про блокаду гуманітарної допомоги на українському кордоні на Волині і закликав бійців ТРО знести губернатора. Після його викриття у соцмережах блогер видалив відео.

Зараз Оскер вирішив “воювати” проти влади на Черкащині. Щоправда, ще не запам’ятав, проти кого саме, адже, на його думку, губернатором Черкаської області є В’ячеслав Чаус, який насправді очолює Чернігівську ОДА.

Нагадаємо

Сам Яценко раніше захистом прав військових не переймався. Навпаки - мав конфлікти із захисниками. У 2018-му році Яценко у Facebook звинуватив “кіборга” Олега Герваса у “вбивстві мирних жителів та мародерстві”. Захисник Донецького аеропорту вирішив судитися із нардепом, і в листопаді Верховний суд виніс остаточне рішення на користь Герваса. Яценку довелося спростувати інформацію і сплатити моральну компенсацію.

Зараз Антон Яценко намагається створити образ нардепа-волонтера, який допомагає ЗСУ. Однак у 2014-му році він осоромився з наданою допомогою. За даними ЗМІ, він передав військовим 10 бронежилетів з бракованими пластинами, які легко прострілювалися.