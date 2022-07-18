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Скандальный нардеп Яценко требует уволить главу Черкасской ОВА, ссылаясь на видео блогера-мошенника

Киев • УНН

 • 495932 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Народный депутат Антон Яценко обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца. Об этом нардеп написал у себя в Facebook, передает УНН.

Обосновывая свое требование, Яценко сослался на информацию от блогера, которого ранее уже разоблачали на распространении фейков.

Детали

В своем посту Яценко рассказал, что в воинских частях Черкасской области командиры батальонов якобы издеваются над военными, а условия содержания в частях - ужасные. Такую информацию нардеп обнародовал со ссылкой на Youtube-канал Rc MAX, который ведет блогер Алексей Оскер.

Отметим, что на канале нет единой тематики. И рядом с роликами о ремонте и приготовлении шашлыка много видео с критикой командования Вооруженных сил. Кроме того, можно найти и видео в поддержку Антона Яценко. Например, Оскер публиковал на своем канале видеоблог Яценко, где тот критикует местные власти Умани.

                            

                     

К тому же Оскер уже не в первый раз участвует в конфликтах местных властей. В прошлом году его разоблачили на мошенничестве, как соучастника в “продаже” должности главы Николаевской ОГА.

                                 

Также в марте Оскер запустил фейк о блокаде гуманитарной помощи на украинской границе на Волыни и призвал бойцов ТРО снести губернатора. После его разоблачения в соцсетях блогер удалил видео.

Сейчас Оскер решил “воевать” против власти в Черкасской области. Правда, еще не запомнил, против кого именно, ведь, по его мнению, губернатором Черкасской области является Вячеслав Чаус, который на самом деле возглавляет Черниговскую ОГА.

                              

Напомним

Сам Яценко ранее защитой прав военных не беспокоился. Напротив – имел конфликты с защитниками. В 2018 году Яценко в Facebook обвинил “киборга” Олега Герваса в “убийстве мирных жителей и мародерстве”. Защитник Донецкого аэропорта решил судиться с нардепом и в ноябре Верховный суд вынес окончательное решение в пользу Герваса. Яценко пришлось опровергнуть информацию и уплатить моральную компенсацию.

Сейчас Антон Яценко пытается создать образ нардепа-волонтера, помогающего ВСУ. Однако в 2014 году он оконфузился с предоставленной помощью. По данным СМИ, он передал военным 10 бронежилетов с легко простреливающимися бракованными пластинами.

Украинские Национальные Новости

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