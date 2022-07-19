"Це колабораціонізм": народний депутат Яценко втік у перші дні війни – Дикун

Цитата

“Коли є розгойдування з середини, вони є глобально в масштабах країни і, як приклад, Черкаська область. В перші дні війни, коли всі тікали і ніхто не знав, що буде, то Табурець (голова Черкаської ОВА, – ред.) знайшовся, не побоявся, взяв на себе відповідальність, призначили його губернатором, і він був готовий до того, що російська армія буде заходити в область, і треба буде її обороняти. Натомість Яценко втік, його не було там перший місяць-два.

Якщо не знаєте про Яценка, це людина, яка з “Партії регіонів”, його шеф – колишній губернатор області Тулуб (голова Черкаської ОДА у 2010-1014 рр., – ред.). Це не є вже секретом, що Тулуб приїжджав в перші тижні війни. Вони очікували, що вони (російські війська - ред.) зайдуть. Вклиняться у владу. От і вся історія.

Це колабораціонізм. І, на жаль, таких колаборантів як Яценко сьогодні багато. Гарні приклади, де його однопартійці зараз очолюють всілякі адміністрації, у тій самій Херсонській області. Був там Сальдо – народний депутат – з Яценко разом вони сиділи”, – зазначив Дикун.

Додамо

Куди виїхав Яценко з Черкащини – невідомо. Однак, він був відсутній 24 лютого у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Зазначимо, що ЗМІ пов’язують Яценка з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим, який зараз співпрацює з окупантами на Херсонщині. За даними “Радіо Свобода”, свого часу через Ковальова Яценко лобіював свої інтереси у податковому комітеті ВР.

Нагадаємо

Раніше, народний депутат Антон Яценко звернувся до Президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Про це нардеп написав у себе в Facebook, передає УНН.

Обґрунтовуючи свою вимогу, Яценко послався на інформацію від блогера, якого раніше вже викривали на поширенні фейків.