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"Это коллаборационизм": народный депутат Яценко сбежал в первые дни войны – Дыкун

"Это коллаборационизм": народный депутат Яценко сбежал в первые дни войны – Дыкун

Киев • УНН

 • 639532 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Народный депутат Антон Яценко, активно выступающий против местных властей в Черкасской области, в первые дни полномасштабного наступления россии на Украину “исчез с радаров” на родном округе №200 (Черкасская область). Об этом УНН рассказал местный политик и глава Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дыкун.

Цитата

“Когда есть раскачки изнутри, они есть глобально в масштабах страны и, как пример, Черкасская область. В первые дни войны, когда все убегали и никто не знал, что будет, то Табурец (председатель Черкасской ОВА, – ред.) нашелся, не побоялся, взял на себя ответственность, назначили его губернатором, и он был готов к тому, что российская армия будет заходить в область, и нужно будет ее оборонять. Вместо этого Яценко сбежал, его не было там первый месяц-два.

Если не знаете о Яценко, это человек, который из “Партии регионов”, его шеф - бывший губернатор области Тулуб (председатель Черкасской ОГА в 2010-1014 гг., – ред.). Это уже не секрет, что Тулуб приезжал в первые недели войны. Они ожидали, что они (российские войска – ред.) зайдут. Вклинятся во власть. Вот и вся история.

Это коллаборационизм. И, к сожалению, таких коллаборантов, как Яценко, сегодня много. Хорошие примеры, где его однопартийцы сейчас возглавляют всевозможные администрации, в той же Херсонской области. Был там Сальдо – народный депутат – с Яценко вместе они сидели”, – отметил Дыкун.

Добавим

Куда уехал Яценко из Черкасской области – неизвестно. Однако он отсутствовал 24 февраля в Верховной Раде во время голосования за внедрение военного положения в Украине.

Отметим, что СМИ связывают Яценко с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым, который сейчас сотрудничает с оккупантами в Херсонской области. По данным “Радио Свобода”, в свое время через Ковалева Яценко лоббировал свои интересы в налоговом комитете ВР.

Напомним

Ранее народный депутат Антон Яценко обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить председателя Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца. Об этом нардеп написал у себя в Facebook, передает УНН.

Обосновывая свое требование, Яценко сослался на информацию от блогера, которого ранее уже разоблачали на распространении фейков.

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