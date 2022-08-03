Нардеп Яценко тероризує голову Черкаської ОВА кримінальними справами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Народний депутат Антон Яценко ініціював низку кримінальних справ проти голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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За словами Яценка, поліція відкрила провадження щодо незаконного вилучення автомобіля в одного з жителів Черкащини за порушення правил дорожнього руху.
Ще одна справа стосується нібито “кришування” Табурцем знущань з військових у частинах на Черкащині. Зазначимо, що в цьому випадку Яценко посилався на інформацію від блогера Олексія Оскера, якого раніше вже викривали на фейках.
Додамо
Яценко вже не вперше ініціює кримінальні справи проти політичних опонентів, деякі з них вже закриті. Про це розповів черкаський політик Андрій Дикун, проти якого нардеп нещодавно також ініціював провадження. За його словами, це вже третя така справа, попередні дві - закрили. Дикун пояснив, що Яценко просто користується інструментом депутатського запиту, на який правоохоронці вимушені реагувати.
Нагадаємо
Раніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець подав позов до суду проти Антона Яценка щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Антон Яценко, який колись був членом “Партії регіонів”, зник з Черкаської області, а коли повернувся, розгорнув боротьбу з місцевою владою і закликає президента Володимира Зеленського звільнити Табурця, звинувачуючи його у різних злочинах.
Зазначимо, що правоохоронців просять перевірити Яценка на колабораціонізм через його можливі зв’язки з нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині.