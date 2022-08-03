Нардеп Яценко терроризирует главу Черкасского ОВА уголовными делами

Детали

По словам Яценко, полиция открыла производство по незаконному изъятию автомобиля у одного из жителей Черкасской области за нарушение правил дорожного движения.

Еще одно дело касается якобы “крышивания” Табурцем издевательств над военными в частях Черкасской области. Отметим, что в этом случае Яценко ссылался на информацию от блогера Алексея Оскера, которого ранее уже разоблачали на фейках.

Добавим

Яценко уже не в первый раз инициирует уголовные дела против политических оппонентов, некоторые из них уже закрыты. Об этом рассказал черкасский политик Андрей Дикун, против которого нардеп недавно также инициировал производство. По его словам, это уже третье такое дело, предыдущие два – закрыли. Дикун объяснил, что Яценко просто пользуется инструментом депутатского запроса, на который правоохранители вынуждены реагировать.

Напомним

Ранее председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец подал иск в суд против Антона Яценко по защите чести, достоинства и деловой репутации.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Антон Яценко, который когда-то являлся членом “Партии регионов”, исчез из Черкасской области, а когда вернулся, развернул борьбу с местными властями и призывал президента Владимира Зеленского уволить Табурца, обвиняя его в разных преступлениях.

Отметим, что правоохранителей просят проверить Яценко на коллаборационизм из-за его возможных связей с нардепом Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области.