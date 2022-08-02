Голова Черкаської ОВА подав до суду на нардепа Яценка

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 26823 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 57521 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 70510 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 80597 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 79437 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 77649 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 85142 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 223894 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149404 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172511 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 39379 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 79913 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 103079 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 100047 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 56903 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 18372 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 223915 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 498569 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 448188 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 654161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 8886 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 28597 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 56907 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 103087 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114173 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Голова Черкаської ОВА подав до суду на нардепа Яценка

Голова Черкаської ОВА подав до суду на нардепа Яценка

Київ • УНН

 • 302585 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець подав позов до суду проти народного депутата Антона Яценка. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Судова влада.

Деталі

Позов був поданий ще у травні. Справа стосується захисту честі гідності та ділової репутації. Розглядатиме її Печерський районний суд Києва.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Антон Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою на Черкащині і закликав президента Володимира Зеленського звільнити тамтешнього голову ОВА Ігоря Табурця. Нардеп звинуватив його у хабарництві, а також в проблемах у військових частинах на Черкащині, посилаючись на інформацію від блогера Олексія Оскера, якого раніше викривали на фейках. Зокрема, Оскер вже під час війни закликав знести місцеву владу на Волині. 

Зазначимо, що правоохоронців просять перевірити Яценка на колабораціонізм через його можливі зв’язки з нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.76
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95