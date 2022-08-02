Голова Черкаської ОВА подав до суду на нардепа Яценка

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Позов був поданий ще у травні. Справа стосується захисту честі гідності та ділової репутації. Розглядатиме її Печерський районний суд Києва.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Антон Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою на Черкащині і закликав президента Володимира Зеленського звільнити тамтешнього голову ОВА Ігоря Табурця. Нардеп звинуватив його у хабарництві, а також в проблемах у військових частинах на Черкащині, посилаючись на інформацію від блогера Олексія Оскера, якого раніше викривали на фейках. Зокрема, Оскер вже під час війни закликав знести місцеву владу на Волині.

Зазначимо, що правоохоронців просять перевірити Яценка на колабораціонізм через його можливі зв’язки з нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині.