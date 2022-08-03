Хотів стати гауляйтером рф на Черкащині: затримано помічника депутата

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"Співробітники Служби безпеки України затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію "Опозиційна платформа – за життя" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон", - ідеться у повідомленні.

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За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення рф чоловік не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців.

"З одною з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь рф", - інформує СБУ.

Як зазначили, серед власного оточення вони:

• стверджували, що війна, розв’язана рф в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт;

• заперечували нанесення авіаударів рф по мирних містах, в тому числі і по Черкасах;

• заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими рф, поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ;

• обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону "Азов".

"Також фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України. Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. Поплічники планували іммігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки затримали депутата напередодні виїзду за кордон відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - передає СБУ.

Внаслідок обшуків, які провели за місцем проживання фігурантів, вилучили:

• комп’ютерну техніку;

• мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

• квитки на міжнародний рейс.

"Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Правоохоронці затримали керівника служби особистої охорони народного депутата України Андрія Деркача за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів.