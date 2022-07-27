Підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів: затримано охоронця нардепа Деркача
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Правоохоронці затримали керівника служби особистої охорони народного депутата України Андрія Деркача за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів, передає УНН.
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«Детективи Національного бюро спільно з оперативниками департаменту контррозвідки СБУ затримали керівника служби особистої охорони народного депутата України за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї, які зберігалися без передбаченого законом дозволу», - повідомили у НАБУ.
Деталі
Повідомляється, що слідчі дії проводили в рамках розслідування фактів можливої державної зради нардепа, одержання ним неправомірної вигоди та легалізації незаконних статків.
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«За результатами серії обшуків правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Після детального огляду та аналізу виявлених речей і документів діям народного обранця та його спільників нададуть належну правову оцінку. Також вилучили готівкою 200 тис. грн, 49 тис. євро, 11,5 тис. дол. Статус цих коштів перевірятимуть», - зазначається в повідомленні.
У НАБУ зазначили, що у керівника охорони нардепа вилучили боєприпаси.
«За цим фактом детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу», - інформує НАБУ.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про керівника служби особистої охорони нардепа Андрія Деркача.
Доповнення
Зеленський увів в дію санкції РНБО проти ряду осіб, зокрема нардепа Деркача.