Зеленський увів в дію останні санкції РНБО проти ряду осіб, зокрема нардепа Деркача
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, про санкції проти подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги, нардепа Андрія Деркача та Ігоря Гужви. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт Глави держави.
Цитата
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Доповнення
Рада національної безпеки та оборони України 20 серпня ввела санкції проти народного депутата Андрія Деркача та подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги й головного редактора видання “Страна” Ігоря Гужви. Санції РНБО торкнуться також 28 російських спецслужбовців