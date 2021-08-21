Зеленський увів в дію останні санкції РНБО проти ряду осіб, зокрема нардепа Деркача

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Київ • УНН

 • 23233 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, про санкції проти подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги, нардепа Андрія Деркача та Ігоря Гужви. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт Глави держави.

Цитата

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Доповнення

Рада національної безпеки та оборони України 20 серпня ввела санкції проти народного депутата Андрія Деркача та подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги й головного редактора видання “Страна” Ігоря Гужви. Санції РНБО торкнуться також 28 російських спецслужбовців

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