РНБО ввела нові санкції. Зокрема проти нардепа Деркача

Цитата

“Сьогодні рішенням РНБО введено санкції відносно народного депутата Деркача та певного кола осіб, які були під санкціями США. Ми запропонували санкції відносно пана Ігоря Гужви, до безпосередньо афільованих з ним юридичних осіб. В даному списку ще дві особи, які безпосередньо афільовані з Ігорем Анатольовичем і займаються протиправною діяльністю на території України”, — сказав Данілов.

За його словами, у цьому списку також Ольга Шарій і Анатолій Шарій.

Данілов уточнив, що ТОВ “Ласмак” внесено до списку санкцій. Другим бенефіціаром цієї компанії вказана Анна Солнцева, проти якої також запропоновано ввести обмеження.

Окрім того, санкції запровадили проти ТОВ “Маджері”, яке пов’язано із “Ласмак” та ТОВ “Смарт медіа мережа”.

Доповнення

Раніше Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо 9 українців, які вже знаходяться у списку санкцій США.