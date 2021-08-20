СБУ: санції РНБО торкнуться також 28 російських спецслужбовців

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“Служба безпеки України винесла на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях. Відповідні рішення про санкції РНБО прийняла на засіданні у п’ятницю”, — вказали у повідомленні.

Там також зазначили, що: “Зокрема, РНБО прийняла рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду”.

Також санкції вводяться до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з окупованого Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.

“Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи — Слідчого ізолятора № 1 по Криму та Севастополю, які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях. Очільник спецслужби підкреслив, що Україна має реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар у Криму, які є порушеннями норм міжнародного права і переслідуваннями корінного народу з боку окупаційної влади”, — додали у СБУ.

Також санкції торкнулися 6 фізосіб і 3 компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з колишній народним депутатом Андрієм Деркачем. Раніше до цих осіб були застосовані санкції з боку США за втручання у президентські вибори.

Раніше

Рада національної безпеки та оборони України вводить санкції проти народного депутата Андрія Деркача та подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги й Ігоря Гужви.