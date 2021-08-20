СБУ: санції РНБО торкнуться також 28 російських спецслужбовців

ukru
17 березня, 19:38 • 105961 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139699 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 200619 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 165837 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 162487 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182809 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151554 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159619 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176282 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221974 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 70926 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 62513 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 55571 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 51311 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 85573 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 200611 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 172295 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 268476 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 264300 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 392018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 70722 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 78376 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 75565 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104590 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114414 перегляди
Актуальне
СБУ: санції РНБО торкнуться також 28 російських спецслужбовців

СБУ: санції РНБО торкнуться також 28 російських спецслужбовців

Київ • УНН

 • 25155 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. ​​СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції до проросійських пропагандистів і співробітників спецслужб РФ, повідомили у Службі безпеки України.

Деталі

“Служба безпеки України винесла на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях. Відповідні рішення про санкції РНБО прийняла на засіданні у п’ятницю”, — вказали у повідомленні.

Там також зазначили, що: “Зокрема, РНБО прийняла рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду”.

Також санкції вводяться до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з окупованого Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.

“Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи — Слідчого ізолятора № 1 по Криму та Севастополю, які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях. Очільник спецслужби підкреслив, що Україна має реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар у Криму, які є порушеннями норм міжнародного права і переслідуваннями корінного народу з боку окупаційної влади”, — додали у СБУ.

Також санкції торкнулися 6 фізосіб і 3 компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з колишній народним депутатом Андрієм Деркачем. Раніше до цих осіб були застосовані санкції з боку США за втручання у президентські вибори.

Раніше

Рада національної безпеки та оборони України вводить санкції проти народного депутата Андрія Деркача та подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги й Ігоря Гужви.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами