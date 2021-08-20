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Актуальное
СБУ: санции СНБО коснутся также 28 российских спецслужащего

СБУ: санции СНБО коснутся также 28 российских спецслужащего

Киев  •  УНН

 • 25140 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции в пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ, сообщили в Службе безопасности Украины.

Детали

“Служба безопасности Украины вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению экономических санкций в пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях. Соответствующие решения о санкциях СНБО принял на заседании в пятницу”, — указали в сообщении.

Там также отметили, что: “В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции до 4 физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарии, Игорь Гужва. Также санкции вводятся в 4 компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду”.

Также санкции вводятся в отношении 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из оккупированного Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

“Кроме того, по предложению СБУ, санкции применят к 6 физлицам и одного юридического лица — Следственного изолятора № 1 по Крыму и Севастополю, причастных к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях. Глава спецслужбы подчеркнул, что Украина должна реагировать на очередные обыски и задержания крымских татар в Крыму, которые являются нарушениями норм международного права и преследованиями коренного народа со стороны оккупационных властей”, — добавили в СБУ.

Также санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем. Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

Ранее

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против народного депутата Андрея Деркача и супругов Шарий — Анатолия и Ольги, а также Игоря Гужвы.

Украинские Национальные Новости

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