В Україні викрили агентурну мережу генштабу рф, до якої входив нардеп Деркач – СБУ

Деталі

За даними слідства, Андрій Деркач курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Наразі за ініціативи СБУ щодо народного депутата розпочато досудове розслідування.

Відомство інформує, що оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Він, будучи негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним "Ветеран", став зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем.

За словами Колеснікова, Деркач був завербований у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ рф для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.

Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі звинуваченням і дав багато цікавих свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Відтак він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.

Цитата

"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия" – прим.) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", – деталізує Колєсніков.

Також Колєсніков розповів, що ГРУ під час захоплення столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками.

СБУ продовжує оперативно-слідчі заходи, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до розгалуженої агентурної мережі.

Доповнення

Служба безпеки України заявила, що викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.