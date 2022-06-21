СБУ заявила про викритого російського агента в Кабміні: його затримали разом зі зв'язковим

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«Агентурна мережа фсб вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Щоб знешкодити її, контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію. У результаті: в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП», - йдеться в повідомленні.

Так, агент «Кірєєв» з вересня 2019 року був заступником завідувача відділу департаменту з питань безпеки та оборонної діяльності органів юстиції та запобігання корупції. Агент «Гаврілов» з травня 2021 року працював директором по роботі з бізнесом у ТПП.

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Повідомляється, що ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Зазначається, що зрадники робили це не безплатно. Російські куратори, за даними СБУ, платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в росію два кадрові співробітники фсб.

«З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні. Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм «зв’язковим» – одним із працівників Торгово-промислової палати», інформує СБУ.

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Окрім того, за даними СБУ, «зв’язківця» теж завербували у москві співробітники 5-ї служби фсб. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі, вказали у спецслужбі.

«СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента – це представник 5 служби фсб Юрій Водолазкій. Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх «зв’язківцю» з ТПП, а той – далі в росію через зашифровані канали зв’язку. «Винагороду» зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зазвичай фсб платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших «кандидатів» для вербування, зазначили у СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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