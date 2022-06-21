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СБУ заявила о разоблаченном российском агенте в Кабмине: его задержали вместе со связным

Киев • УНН

 • 414058 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины, пишет УНН.

Цитата

«Агентурная сеть фсб вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Чтобы обезвредить ее, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию. В результате: в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП», - говорится в сообщении.

Так, агент «Киреев» с сентября 2019 года являлся заместителем заведующего отделом департамента по вопросам безопасности и оборонной деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции. Агент "Гаврилов" с мая 2021 года работал директором по работе с бизнесом в ТПП.

Детали

Сообщается, что эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Отмечается, что предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы, по данным СБУ, платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

Как установила СБУ, чиновника завербовали в 2012 году во время путешествия в россию два кадровых сотрудника фсб.

«С той поездки чиновник вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая циркулирует в Кабмине. Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке. А для передачи файлов договаривался через закрытый Telegram-канал о встрече со своим «связным» – одним из работников Торгово-промышленной палаты», - информирует СБУ.

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Кроме того, по данным СБУ, «связного» тоже завербовали в Москве сотрудники 5-й службы фсб. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал впоследствии во временно оккупированном Симферополе, указали в спецслужбе.

«СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил его, как агента – это представитель 5 службы фсб Юрий Водолазкий. Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их «связному» с ТПП, а тот – дальше в россию через зашифрованные каналы связи. «Вознаграждение» связной получал во время личных встреч с кураторами. Они происходили в Крыму или в третьих странах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что обычно фсб платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других «кандидатов» для вербовки, отметили в СБУ.

В настоящее время следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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