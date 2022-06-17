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В Україні ліквідували мережу російської агентури, яку координував радник аксьонова

В Україні ліквідували мережу російської агентури, яку координував радник аксьонова

Київ • УНН

 • 118656 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Служба безпеки України під час спецоперації у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях, затримала 19 російських агентів, які коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє СБУ та зазначає, що агентурою керував радник “глави” Криму сергія аксьонова, передає УНН.

Цитата

"Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу фсб. Так, у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили, затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

"Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України. За даними слідства, ворожою групою керував агент фсб, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник так званого "голови Криму" аксьонова", – ідеться у повідомленні.

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Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців.

"Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів. Передачу інформації здійснювали через "зв’язкових", які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали", - інформує СБУ.

Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

Під час проведення більше 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили:

• зброю,

• комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами злочинів,

• прокремлівські агітаційні матеріали.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

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