В Украине ликвидировали сеть российской агентуры, которую координировал советник аксенова

КИЕВ. 17 июня. УНН. Служба безопасности Украины во время спецоперации в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях задержала 19 российских агентов, которые корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщает СБУ и отмечает, что агентурой руководил советник “главы” Крыма сергея аксенова, передает УНН.