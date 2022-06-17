В Украине ликвидировали сеть российской агентуры, которую координировал советник аксенова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Служба безопасности Украины во время спецоперации в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях задержала 19 российских агентов, которые корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщает СБУ и отмечает, что агентурой руководил советник “главы” Крыма сергея аксенова, передает УНН.
Цитата
"Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала разветвленную агентурную сеть фсб. Так, в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях было задержано 19 агентов врага", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, задержанные лица корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ, а также собирали информацию о местах содержания российских пленных.
"Кроме того, они занимались подбором данных об участниках национального сопротивления, которые подпольно противодействуют захватчикам на временно оккупированных территориях юга Украины. По данным следствия, вражеской группой руководил агент фсб, находившийся в одном из районов Херсонщины. Полученные от информаторов разведанные передал представителям российских спецслужб, среди которых – советник так называемого "главы Крыма" аксенова", – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилов заявил, что российская агентура маскируется под национал-патриотов
Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить многочисленные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам украинцев.
"Установлено, что агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. В состав группы входили жители из разных регионов. Передачу информации осуществляли через "связных", которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Для коммуникации использовали закрытые Telegram-каналы", - сообщает СБУ.
Среди переданных оккупантам сведений были электронные карты с локациями мест массового пребывания людей, объектов критической инфраструктуры и украинских военных подразделений.
Во время проведения более 30 обысков по местам нахождения вражеской агентуры правоохранители обнаружили:
• оружие,
• компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступлений,
• прокремлевские агитационные материалы.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.