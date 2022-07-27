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Подозревают в незаконном хранении боеприпасов: задержан охранник нардепа Деркача

Подозревают в незаконном хранении боеприпасов: задержан охранник нардепа Деркача

Киев • УНН

 • 119083 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Правоохранители задержали руководителя службы личной охраны народного депутата Украины Андрея Деркача по подозрению в незаконном хранении боеприпасов, передает УНН.

Цитата

«Детективы Национального бюро совместно с оперативниками департамента контрразведки СБУ задержали руководителя службы личной охраны народного депутата Украины по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. У него изъяли несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые хранились без предусмотренного законом разрешения», - сообщили в НАБУ.

Детали

Сообщается, что следственные действия проводились в рамках расследования фактов возможной государственной измены нардепа, получения им неправомерной выгоды и легализации незаконного состояния.

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«По результатам серии обысков правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его стали связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами. После детального осмотра и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его сообщников дадут надлежащую правовую оценку. Также изъяли наличными 200 тыс. грн, 49 тыс. евро, 11,5 тыс. дол. Статус этих средств будет проверен», - отмечается в сообщении.

В НАБУ отметили, что у руководителя охраны нардепа изъяли боеприпасы.

«По этому факту детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения», - информирует НАБУ.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о руководителе службы личной охраны нардепа Андрея Деркача.

Дополнение

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против ряда лиц, в том числе нардепа Деркача.

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