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Хотел стать гауляйтером рф в Черкасской области: задержан помощник депутата

Хотел стать гауляйтером рф в Черкасской области: задержан помощник депутата

Киев • УНН

 • 129541 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – при жизни" и одновременно работал помощником действующего депутата. Задержанный хотел стать гауляйтером рф в случае оккупации Черкасской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о депутате Черкасского городского совета Александре Замирайле, который работал помощником народного депутата Василия Нимченко.

Цитата

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь" до запрета этой партии и одновременно работал помощником действующего народного депутата. Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, после полномасштабного вторжения рф мужчина не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал в политсилу новых единомышленников.

"С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу россии", - информирует СБУ.

Как отметили, среди собственного окружения они:

· утверждали, что война, развязанная рф в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт;

· отрицали нанесение авиаударов рф по мирным городам, в том числе и по Черкассам;

· отрицали совершение жестоких преступлений военными рф, распространяли фейки, что к ним причастны ВСУ;

· возмущались обмену украинских военнопленных, в частности спецотряда "Азов".

"Также фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии рф и освобождают оккупированные территории, то попытался сбежать за границу в США, но спецназовцы Службы безопасности задержали депутата накануне выезда за границу в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - передает СБУ.

В результате обысков, которые провели по месту жительства фигурантов, изъяли:

· компьютерную технику;

· мобильные телефоны с подтверждениями противоправной деятельности;

· билеты на международный рейс.

"Сейчас следователи СБУ сообщили обоим пропагандистам о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Правоохранители задержали руководителя службы личной охраны народного депутата Украины Андрея Деркача по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.

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