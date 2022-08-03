Хотел стать гауляйтером рф в Черкасской области: задержан помощник депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – при жизни" и одновременно работал помощником действующего депутата. Задержанный хотел стать гауляйтером рф в случае оккупации Черкасской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о депутате Черкасского городского совета Александре Замирайле, который работал помощником народного депутата Василия Нимченко.
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"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь" до запрета этой партии и одновременно работал помощником действующего народного депутата. Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион", - говорится в сообщении.
Детали
По данным СБУ, после полномасштабного вторжения рф мужчина не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал в политсилу новых единомышленников.
"С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу россии", - информирует СБУ.
Как отметили, среди собственного окружения они:
· утверждали, что война, развязанная рф в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт;
· отрицали нанесение авиаударов рф по мирным городам, в том числе и по Черкассам;
· отрицали совершение жестоких преступлений военными рф, распространяли фейки, что к ним причастны ВСУ;
· возмущались обмену украинских военнопленных, в частности спецотряда "Азов".
"Также фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии рф и освобождают оккупированные территории, то попытался сбежать за границу в США, но спецназовцы Службы безопасности задержали депутата накануне выезда за границу в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - передает СБУ.
В результате обысков, которые провели по месту жительства фигурантов, изъяли:
· компьютерную технику;
· мобильные телефоны с подтверждениями противоправной деятельности;
· билеты на международный рейс.
"Сейчас следователи СБУ сообщили обоим пропагандистам о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Правоохранители задержали руководителя службы личной охраны народного депутата Украины Андрея Деркача по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.