Хотел стать гауляйтером: черкасского депутата отправили за решетку

Детали

При избрании меры пресечения суд определил подозреваемому альтернативный залог в размере 208 тыс. грн, хотя прокуроры просили минимальную сумму залога 1 млн грн.

По данным СБУ, Замирайло после запрета деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" продолжал привлекать сторонников "русского мира". Он публично заявлял о поддержке Украины в российско-украинской войне, однако одновременно распространял информацию, в которой отрицал военную агрессию рф против Украины, а также осуждал деятельность военно-политического руководства Украины.

Напомним

Еще одного черкасского политика просят проверить на коллаборационизм. По данным СМИ, у народного депутата Антона Яценко есть связи с подозреваемым в госизмене нардепом Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области. О том, что у Яценко могут быть связи с коллаборантами, отмечали и черкасские политики. Мол, в первые же дни войны нардеп исчез из родного округа, а в то время говорили о приезде экс-губернатора Черкасской области Сергея Тулуба, который сбежал из Украины после 2014 года.

Вместе с тем, сейчас Яценко развернул борьбу с местными властями Черкасской области. Он инициировал несколько уголовных дел против местного председателя ОВА Игоря Табурца, обвиняет его в “крышении” издевательств над военными. Отметим, что эту информацию он получил от блогера, которого раньше ловили на распространении фейков. Табурец в свою очередь планирует судиться с Яценко за защиту чести, достоинства и деловой репутации.