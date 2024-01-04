"Зливав" позиції ППО: до 9 років за ґратами засудили українця, який працював на рф
Київ • УНН
Прокурори у суді довели, що чоловік за гроші діяв на користь рф, завдаючи шкоди обороноздатності України.
До 9 років за ґратами засудили чоловіка, який підтримував російську агресію та передавав окупаційним військам рф координати розташування Сил оборони України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. передає УНН.
Деталі
Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, завдаючи шкоди обороноздатності України.
За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі
Зазначається, що з травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб.
За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.
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Слідчі з'ясували, що до кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі "Google Maps" з точними координатами.
За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану "роботу" 27 600 гривень.
Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління СБУ в Черкаській області.
У відомсті підкреслили, що до вироку суду він перебував під вартою.
Нагадаємо
До 15 років ув’язнення засудили командира розвідувального взводу російських окупантів, що брав участь у захопленні будівлі Служби безпеки України в Маріуполі, Донецької області.