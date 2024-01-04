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"Зливав" позиції ППО: до 9 років за ґратами засудили українця, який працював на рф

"Зливав" позиції ППО: до 9 років за ґратами засудили українця, який працював на рф

Київ • УНН

 • 20759 перегляди

Прокурори у суді довели, що чоловік за гроші діяв на користь рф, завдаючи шкоди обороноздатності України.

До 9 років за ґратами засудили чоловіка, який підтримував російську агресію та передавав окупаційним військам рф координати розташування Сил оборони України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. передає УНН.

Деталі

Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, завдаючи шкоди обороноздатності України.

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі

- резюмували в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що з травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб.

За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.

Виправдовував російську агресію: депутат Черкаської міськради отримав п'ять років тюрми25.12.23, 18:47 • 30066 переглядiв

Доповнення

Слідчі з'ясували, що до кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі "Google Maps" з точними координатами.

За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану "роботу" 27 600 гривень.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління СБУ в Черкаській області.

У відомсті підкреслили, що до вироку суду він перебував під вартою.

Нагадаємо

До 15 років ув’язнення засудили командира розвідувального взводу російських окупантів, що брав участь у захопленні будівлі Служби безпеки України в Маріуполі, Донецької області.

Володимир Омельченко

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