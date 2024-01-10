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"Полював" на оборонні заводи: у Запоріжжі затримано агента російської воєнної розвідки

"Полював" на оборонні заводи: у Запоріжжі затримано агента російської воєнної розвідки

Київ • УНН

 • 30627 перегляди

СБУ затримала у Запоріжжі агента російського ГРУ, який мав на меті передати росії геолокаційні дані українських оборонних підприємств. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генерального штабу збройних сил росії (відомого як гру), який діяв у Запоріжжі. Зловмисник намагався виявити та передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що насамперед його цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.

Також фігурант відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території обласного центру.

Для цього він об’їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об’єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження,

- йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності російського агента та затримали його у власному помешканні.У нього вилучено мобільний телефон, який він застосовував для фото- і відеозйомки українських об’єктів та комунікації з гру.

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За даними слідства, фігурантом є ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби.

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На початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військовий міноборони рф, з яким вони ще за часів срср разом здобували вищу освіту,

- зазначили в СБУ.

Восени 2023 року цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань. Для комунікації з агресором фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері, а передачу відомостей здійснював зашифрованими словами, відпрацьованими заздалегідь.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

"Зливав" позиції ППО: до 9 років за ґратами засудили українця, який працював на рф 04.01.24, 11:52 • 20759 переглядiв

Ольга Розгон

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