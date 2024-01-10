"Охотился" на оборонные заводы: в Запорожье задержан агент российской военной разведки

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента главного управления генерального штаба вооруженных сил россии (известного как гру), который действовал в Запорожье. Злоумышленник пытался выявить и передать агрессору геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

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Отмечается, что прежде всего его интересовали заводы, которые производят боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также фигурант отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны на территории областного центра.

Для этого он объезжал город на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения, - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме, у него изъят мобильный телефон, который он применял для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с группой.

По данным следствия, фигурантом является экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы.

В начале полномасштабного вторжения его завербовал кадровый военный минобороны рф, с которым они еще во времена ссср вместе получали высшее образование, - отметили в СБУ.

Осенью 2023 года этот агент приступил к активному выполнению вражеских задач. Для коммуникации с агрессором фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере, а передачу сведений осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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