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СБУ викрила блогерів, які публікували відео ворожих прильотів по Києву 2 січня

СБУ викрила блогерів, які публікували відео ворожих прильотів по Києву 2 січня

Київ • УНН

 • 39468 перегляди

СБУ викрила чотирьох киян, які фільмували та публікували відео із місцями ворожих «прильотів» по Києву 2 січня, а також роботу української ППО. Відео з вибаченнями горе-блогерів оприлюднила Служба Безпеки України

СБУ викрила чотирьох киян, які фільмували та публікували відео із місцями ворожих "прильотів" по Києву 2 січня, а також роботу української ППО. Відео з вибаченнями горе-блогерів оприлюднила Служба Безпеки України на своєму ютуб-каналі, передає УНН.

Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих "прильотів" по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво "підхопили" численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб рф, зокрема Телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду. Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

– розповіли в СБУ.

Деталі

В СБУ також зазначили, що після появи відео із місцями прильотів у мережі інтернет, правоохоронці провели невідкладні заходи, та виявили за місцями фактичного проживання "блогерів" мобільні телефони, із неприпустимим контентом.

Наразі перевірки ще тривають. За результатами їх проведення правоохоронці вирішуватимуть питання щодо притягнення винних до відповідальності.

Служба безпеки вкотре нагадала всім мешканцям України, про дійсну заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

СБУ зазначили, що публікація таких медіафайлів розцінюватиметься, як коригування ворожого вогню. За такі дії передбачена відповідальність та покарання до 12 років тюрми.

Оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності досі триває.

Додатково

Напередодні Служба безпеки України по "гарячих слідах" відшукала та демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО під час останнього авіаудару рф по Києву.  Зазначається, що камери були зламані росіянами, аби стежити за робою сил оборони столиці. Зокрема, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

Нагадаємо

Зранку 2 січня росіяни завдали ударів по Києві. Били  "шахедами", різними видами ракет, зокремай й гіперзвуковими "Кинджалами".

За даними КМВА лише у столиці через ворожу цю атаку були поранені 54 людини, ще 2 – загинули.  Значні руйнування зафіксували у багатьох районах міста.

Згодом Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ  2 січня.

Тетяна Салганік

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