СБУ разоблачила блогеров, которые публиковали видео вражеских прилетов по Киеву 2 января
Киев • УНН
СБУ разоблачила четырех киевлян, которые снимали и публиковали видео с местами вражеских "прилетов" по Киеву 2 января, а также работу украинской ПВО. Видео с извинениями горе-блогеров обнародовала Служба безопасности Украины
СБУ разоблачила четырех киевлян, которые снимали и публиковали видео с местами вражеских "прилетов" по Киеву 2 января, а также работу украинской ПВО. Видео с извинениями горе-блогеров обнародовала Служба безопасности Украины на своем ютуб-канале, передает УНН.
Утром 2 января они осуществили несанкционированную видеосъемку вражеских "прилетов" по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях. Эти видео мгновенно "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессора и информресурсы спецслужб рф, в частности Телеграмм-канал Шария, которому инкриминируют государственную измену. Полученную информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.
Детали
В СБУ также отметили, что после появления видео с местами прилетов в сети интернет, правоохранители провели неотложные мероприятия, и обнаружили по местам фактического проживания "блогеров" мобильные телефоны, с недопустимым контентом.
Сейчас проверки еще продолжаются. По результатам их проведения правоохранители будут решать вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Служба безопасности в очередной раз напомнила всем жителям Украины, о действительном запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.
СБУ отметили, что публикация таких медиафайлов будет расцениваться, как корректировка вражеского огня. За такие действия предусмотрена ответственность и наказание до 12 лет тюрьмы.
Оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности до сих пор продолжаются.
Дополнительно
Накануне Служба безопасности Украины по "горячим следам" отыскала и демонтировала вебкамеры, которые транслировали работу ПВО во время последнего авиаудара РФ по Киеву. Отмечается, что камеры были взломаны россиянами, чтобы следить за работой сил обороны столицы. В частности, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории.
Напомним,
Утром 2 января россияне нанесли удары по Киеву. Били "шахедами", различными видами ракет, в том числе и гиперзвуковыми "Кинжалами".
По данным КГВА только в столице из-за вражеской этой атаки были ранены 54 человека, еще 2 - погибли. Значительные разрушения зафиксировали во многих районах города.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении в небе над Украиной 72 ракет во время массированной атаки российских войск 2 января.
СБУ разоблачила блогеров, которые публиковали видео вражеских прилетов по Киеву 2 января
СБУ разоблачила четырех киевлян, которые снимали и публиковали видео с местами вражеских "прилетов" по Киеву 2 января, а также работу украинской ПВО. Видео с извинениями горе-блогеров обнародовала Служба безопасности Украины
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