Ворожа атака рф на Київ 2 січня: кількість постраждалих зросла до 54
Київ • УНН
Атака росії на Київ 2 січня призвела до 54 поранених і 2 загиблих, а також до значних руйнувань у багатьох районах міста.
У Києві через ворожу атаку 2 січня кількість постраждалих зросла до 54 людей. Про це повідомили в КМВА, пише УНН.
Оновлення даних щодо наслідків ракетного удару 2 січня 2024 року. Станом на 13-00 03.01.24 вже 54 людини постраждало, 2 загинуло
Як зазначається, у більшості постраждалих - мінно-вибухові травми.
Доповнення
Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.
На ранок 3 січня у столиці ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі.