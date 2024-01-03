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Ворожа атака рф на Київ 2 січня: кількість постраждалих зросла до 54

Ворожа атака рф на Київ 2 січня: кількість постраждалих зросла до 54

Київ • УНН

 • 26323 перегляди

Атака росії на Київ 2 січня призвела до 54 поранених і 2 загиблих, а також до значних руйнувань у багатьох районах міста.

У Києві через ворожу атаку 2 січня кількість постраждалих зросла до 54 людей. Про це повідомили в КМВА, пише УНН.

Оновлення даних щодо наслідків ракетного удару 2 січня 2024 року. Станом на 13-00 03.01.24 вже 54 людини постраждало, 2 загинуло

- йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Як зазначається, у більшості постраждалих - мінно-вибухові травми.

Доповнення

Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

На ранок 3 січня у столиці ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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