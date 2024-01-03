У Подільському районі Києва ліквідували пожежі, спричинені масштабною атакою рф
Київ • УНН
Пожежі на складських приміщень у Подільському районі Києва, спричинені російською ракетною атакою 2 січня, ліквідували.
У Києві ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі, які виникли внаслідок ракетної атаки рф 2 січня. Наразі рятувальники розбирають конструкції приміщень, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
На ранок 3 січня у столиці ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі, загальна площа яких склала 5000 кв. м. Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій
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Як зазначається, внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.
Загалом по Києву постраждало 50 людей. Двоє людей загинуло. Було врятовано 57 людей, на свіже повітря виведені 134 людини.
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