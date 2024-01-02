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СБУ заблокувала вебкамери, які транслювали роботу ППО під час авіаудару росіян по Києву

СБУ заблокувала вебкамери, які транслювали роботу ППО під час авіаудару росіян по Києву

Київ • УНН

 • 34959 перегляди

Служба безпеки України демонтувала зламані вебкамера, які росія використовувала для шпигунства за силами оборони Києва.

Українські правоохоронці по "гарячих слідах" відшукала та демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО під час останнього авіаудару рф по Києву. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

Працівники СБУ з'ясували, що роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці. 

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За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

Однак, внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби рф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.

- резюмували в СБУ.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.

Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури

- додають правоохоронці.

За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву.

Доповнення 

За всіма викрити фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.

У СБУ підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

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Також Служба безпеки нагадує про заборону на зйомку та оприлюднення відео- і фотоматеріалів щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. Санкція статті 114-2 Кримінального кодексу України передбачає покарання за такий злочин у виді тюремного строку до 12 років.

Нагадаємо

У місті Вишневе, що в Київській області, 700 людей будуть змушені переїхати в тимчасове житло, через те, що їх квартири постраждали через ракетну атаку рф. Було пошкоджено 11 багатоквартирних будинків.

Там вибиті вікна та віконні рами, посічені стіни, деякі квартири пошкоджені через пожежу, яка виникла в місті падіння ракети.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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