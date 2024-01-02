В Києві триває ліквідація наслідків масованого авіаудару рф: 49 постраждалих, 57 врятованих
Київ • УНН
У Києві триває ліквідація наслідків масштабного авіаудару рф. Наразі врятовано вже 57 осіб.
Станом на 15:00 в Києві триває ліквідація наслідків ракетного удару рф. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.
Деталі
Зокрема, у Подільському районі триває ліквідація пожежі на одному зі складів. також ліквідація пожежі триває на одному зі складських приміщень в Оболонському районі.
Загалом по Києву постраждало 49 осіб. Двоє людей загинуло. Врятовано 57 осіб, на свіже повітря виведено 134 особи
Зазначається, що на місцях залучено 280 рятувальників та 64 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Доповнення
У Києві госпіталізовано 2-річного хлопчика та його батьків, які отримали поранення через потрапляння уламків ракети у квартиру в Соломʼянському районі.
Нагадаємо
У місті Вишневе, що в Київській області, 700 людей будуть змушені переїхати в тимчасове житло, через те, що їх квартири постраждали через ракетну атаку рф. Було пошкоджено 11 багатоквартирних будинків.
Там вибиті вікна та віконні рами, посічені стіни, деякі квартири пошкоджені через пожежу, яка виникла в місті падіння ракети.