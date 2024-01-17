Шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Кіровоградщині: СБУ затримала ворожого інформатора
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала у Кіровоградській області інформатора, який шпигував за Повітряними силами Збройних сил України на користь російських спецслужб. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Служба безпеки затримала у Кропивницькому ворожого інформатора, який збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ. Також зловмисник збирав інформацію про аеродроми, пункти управління та склади. Про це повідомляють в СБУ, пише УНН.
Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області,
Деталі
Зазначається, що інформатора цікавили напрямки та частота українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів. Він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами ЗСУ.
Отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Телеграм-каналів, які були створені спецслужбами рф для збору розвідувальної інформації про українських захисників. Для маскування злочинних дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації,
Повідомляється, що підозрюваний понад 3 місяці тому потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи у соцмережах. Всю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси. Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони.
Інформатора було затримано у власному помешканні у Кропивницькому. Під час обшуків у фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.
Доповнення
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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