Шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Кіровоградщині: СБУ затримала ворожого інформатора

Служба безпеки затримала у Кропивницькому ворожого інформатора, який збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ. Також зловмисник збирав інформацію про аеродроми, пункти управління та склади. Про це повідомляють в СБУ, пише УНН.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області, - йдеться у повідомленні

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Зазначається, що інформатора цікавили напрямки та частота українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів. Він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами ЗСУ.

Отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Телеграм-каналів, які були створені спецслужбами рф для збору розвідувальної інформації про українських захисників. Для маскування злочинних дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації, - додають в СБУ.

Повідомляється, що підозрюваний понад 3 місяці тому потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи у соцмережах. Всю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси. Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони.

Інформатора було затримано у власному помешканні у Кропивницькому. Під час обшуків у фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Доповнення

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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