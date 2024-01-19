"Наводив" російські С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром: СБУ затримала колишнього донецького митника
Київ • УНН
Служба безпеки України заарештувала колишнього співробітника Донецької митниці, який коригував ворожі удари по ЗСУ під Вугледаром. Підозрюваному, якого також звинувачують у передачі важливої інформації російським спецслужбам, може загрожувати довічне ув'язнення.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки росії, який коригував ворожі удари по ЗСУ на Донеччині. Ним виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Зловмисник виконував завдання окупантів щодо "наведення" російських зенітно-ракетних комплексів С-300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара,
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Для цього фігурант у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників.
Отримані відомості він переправляв російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами.
Співробітники СБУ затримали агента воєнної розвідки рф поблизу передової.
За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці. Перед початком повномасштабного вторгнення рф посадовець звільнився на пенсію та у грудні 2023 року дистанційно вийшов на головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру),
Щоб сконтактувати з окупантами, зрадник зателефонував своєму колишньому колезі, який зараз є "зв’язковим" воєнної розвідки рф на тимчасово захопленій частині території Донеччини.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Кіровоградщині: СБУ затримала ворожого інформатора17.01.24, 10:53 • 19398 переглядiв