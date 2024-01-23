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На Донеччині затримано жінку, яка "полювала" на бронетехніку ЗСУ під Бахмутом

На Донеччині затримано жінку, яка "полювала" на бронетехніку ЗСУ під Бахмутом

Київ • УНН

 • 21387 перегляди

Служба безпеки України затримала жінку, яку звинувачують у роботі на фсб. Підозрювана виявляла та передавала ворожим силам у Донецькій області місця дислокації військовослужбовців Збройних Сил України та важкого озброєння.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Донеччині. Насамперед фігурантка намагалась виявити й передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу передової в районі Бахмута. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

У зоні особливої уваги агентки були підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster. Щоб отримати розвіддані, російська агентка об’їжджала прифронтові населені пункти й приховано фотографувала "потрібні" об’єкти,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Отримані відомості вона передавала через месенджер своєму куратору, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник фсб, що перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України.

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Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ.

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Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку і тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо вогневого ураження українських об’єктів.

Після поетапного документування злочинних дій фігурантки її було затримано "на гарячому", коли вона намагалась виявити й сфотографувати пункт можливого базування українських захисників. У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф,

- зазначають у СБУ.

За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Костянтинівки, яку ще наприкінці 2022 року дистанційно завербувала російська спецслужба. У поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Для збору розвідданих у різних локаціях зрадниця використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути. За виконані завдання російська агентка отримувала від фсб грошову "винагороду".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення.

"Наводив" російські С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром: СБУ затримала колишнього донецького митника19.01.24, 11:24 • 20922 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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