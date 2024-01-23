На Донеччині затримано жінку, яка "полювала" на бронетехніку ЗСУ під Бахмутом

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Донеччині. Насамперед фігурантка намагалась виявити й передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу передової в районі Бахмута. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

У зоні особливої уваги агентки були підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster. Щоб отримати розвіддані, російська агентка об’їжджала прифронтові населені пункти й приховано фотографувала "потрібні" об’єкти,

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Отримані відомості вона передавала через месенджер своєму куратору, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник фсб, що перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України.

Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку і тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо вогневого ураження українських об’єктів.

Після поетапного документування злочинних дій фігурантки її було затримано "на гарячому", коли вона намагалась виявити й сфотографувати пункт можливого базування українських захисників. У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф,