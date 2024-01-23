Організовувала референдум для окупантів: на Херсонщині затримали ще одну колаборантку
Київ • УНН
Правоохоронці заарештували жінку, яка організувала незаконний референдум для кремля під час окупації Херсона росіянами. За співпрацю з окупантами їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
На Херсонщині правоохоронці затримали жінку, яка організовувала незаконний референдум кремля під час окупації регіону. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, передає УНН.
Деталі
Фігуранткою виявилась мешканка села Дудчани Бериславського району. Після окупації громади вона добровільно вступила до місцевого "виборчкому" росіян.
За співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала одноразову грошову "винагороду" у розмірі 50 тис. російських рублів та "привілей" щодо вільного пересування місцевістю.
Співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини.
На підставі зібраних доказів співробітники СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб)
Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Доповнення
Слідчі встановили, що перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан "проголосувати за приєднання" регіону до складу росії.
Для збору підписів вона брала з собою рашистські бюлетені та обходила двори у супроводі озброєних загарбників.
У разі відмови брати участь у псевдореферендумі, людям погрожували ув’язненням та конфіскацією майна.
Крім того, під час проведення фейкового плебісциту колаборантка брала участь в агітаційно-масових заходах, де вихваляли злочинну діяльність гауляйтера Сальдо.
Нагадаємо
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