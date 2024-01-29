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ЦНС: на ТОТ Запоріжжя окупанти нагородили культурних колаборантів

ЦНС: на ТОТ Запоріжжя окупанти нагородили культурних колаборантів

Київ • УНН

 • 104804 перегляди

Російські окупанти в Мелітополі нагородили місцевих діячів культури, зокрема працівників музеїв, клубів, бібліотек і творчих колективів, поліетиленовими пакетами з сувенірами та грамотами в рамці. Така увага спрямована на просування російської культури та мобілізацію підтримки правлячої партії Росії.

У  тимчасово окупованому Мелітополі, який росіяни оголосили центром ТОТ Запорізької області, окупанти провели нагородження найбільш старанних зрадників. Без жодної прив’язки до будь-яких дат було проведено нагородження  працівників сектору "культури", а саме працівники музеїв, клубів, бібліотек та творчих колективів. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нагородження було досить скромним — поліетиленовий пакетик сувенірів та грамота у рамочці.

Такий вияв уваги до даної сфери не випадковий. Росіяни проявляють особливу увагу до усього що насаджує "русскую культуру" починаючи від перейменування топонімів на російський манер, аж до репертуару вистав та пісень локальних ансамблів і колективів.

А ще цю категорію мобілізують у такий спосіб агітувати за правлячу партію та кремлівського диктатора, який готується до чергового фарсу під назвою "вибори президента рф".

Завдяки тому, що окупанти висвітлюють такі заходи у медіа вдається ідентифікувати низку колаборантів, яких після деокупації цих територій буде притягнуто до відповідальності перед Законом України.

йдеться у повідомленні спротиву.

У центрі спротиву також відзначили. Що росіяни залишили таких горе-активістів при відступі з Харківщини та Херсонщини, уже чимало з них відбувають покарання в пенітенціарних закладах.

Нині завдяки небайдужим громадянам відповідні органи збирають доказову базу та формують справу на кожного зрадника, який вирішив працювати на ворога за нікчемні продуктові пакети та значки.

російська влада агітує військових, які вже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами - ЦНС28.01.24, 14:42 • 34319 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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