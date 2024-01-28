російська влада агітує військових, які вже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами - ЦНС

російська влада агітує військових, які через стан здоров’я або ж з інших причин, вже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами, зокрема викладачами уроків історії, фізкультури та основ безпеки життєдіяльності. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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кремль активно агітує військових, які через стан здоров’я або ж з інших причин, вже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами. В декількох регіонах рф у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян рф, які брали участь у війні з Україною

Зазначається, що для таких військових немає жодних обмежень. Це можуть бути учасники будь-яких формувань, в тому числі ПВК, а також не є важливим, яка була первинна освіта майбутніх "педагогів".

Після проходження навчання вони отримають право стати шкільним вчителем. Зокрема, російські військові, які найближчим часом завершать перенавчання на педагогів в рамках програми міністерства освіти рф стануть викладачами уроків історії, фізкультури та основ безпеки життєдіяльності. Окремо вони проводитимуть заходи у рамках початкової військової підготовки (НВП)

Таким вчителям рекомендують проводити уроки у військовій формі та демонструвати військове спорядження та амуніцію, а також на особистому прикладі вони повинні проводити національно-патріотичне виховання молоді, агітувати їх пов’язувати свою подальшу долю із силовими структурами.

У зв’язку із наближенням "виборів президента" рф вони також мають проводити опосередковану агітацію в інтересах правлячої партії "єдіная расія" та кремлівського диктатора владіміра путіна. Не виключено, що таких "педагогів" будуть також відряджати на ТОТ України для посилення пропагандистського впливу та мілітаризації української молоді. Варто звернути увагу також на той фактор, що ці вчорашні військові можуть страждати на розлади психіки, а їх допускатимуть до роботи з дітьми