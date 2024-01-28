российские власти агитируют военных, которые по состоянию здоровья или по другим причинам, уже не могут участвовать в войне, становиться педагогами, в частности преподавателями уроков истории, физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

кремль активно агитирует военных, которые по состоянию здоровья или по другим причинам, уже не могут участвовать в войне, становиться педагогами. В нескольких регионах рф в педагогических высших учебных заведениях ввели программы переквалификации для граждан рф, которые принимали участие в войне с Украиной - говорится в сообщении.

Отмечается, что для таких военных нет никаких ограничений. Это могут быть участники любых формирований, в том числе ЧВК, а также не является важным, какое было первичное образование будущих "педагогов".

После прохождения обучения они получат право стать школьным учителем. В частности, российские военные, которые в ближайшее время завершат переобучение на педагогов в рамках программы министерства образования рф станут преподавателями уроков истории, физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности. Отдельно они будут проводить мероприятия в рамках начальной военной подготовки (НВП) - добавляют в Центре нацсопротивления.

Таким учителям рекомендуют проводить уроки в военной форме и демонстрировать военное снаряжение и амуницию, а также на личном примере они должны проводить национально-патриотическое воспитание молодежи, агитировать их связывать свою дальнейшую судьбу с силовыми структурами.

В связи с приближением "выборов президента" рф они также должны проводить опосредованную агитацию в интересах правящей партии "единая Россия" и кремлевского диктатора Владимира Путина. Не исключено, что таких "педагогов" будут также отправлять на ВОТ Украины для усиления пропагандистского влияния и милитаризации украинской молодежи. Стоит обратить внимание также на тот фактор, что эти вчерашние военные могут страдать расстройствами психики, а их будут допускать к работе с детьми - резюмируют в ЦНС.

Напомним,

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