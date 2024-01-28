Оккупанты на оккупированных территориях создали отряд вроде "Смерша" для выявления сопротивления - Федоров
Киев • УНН
россияне создали в Запорожье подразделение вроде "Смерша" для выявления сопротивления и "расправы" с ним. Они также начали промывать мозги детям, создав подразделение подростков "Воин", которое распространяет российскую пропаганду.
россияне на оккупированной территории Запорожской области создали отряд вроде советского "Смерша", который направлен на выявление. Также оккупанты создали отряд из подростков "Воин" для "промывки мозгов" среди детей.
Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Как рассказал Федоров, что эта неделя ознаменовалась для временно оккупированной территории Запорожской области двумя новыми карательными направлениями.
Враг запускает на временно оккупированной территории Запорожской области отряд вроде "Смерш", который они (оккупанты - ред.) сравнивают с тем отрядом "Смерш", который был во время Второй мировой войны и это отряд направлен на выявление сопротивления. Как враг считает на выявление предателей, тех кто продолжает помогать украинской армии
Он отметил, что отряд должен выявлять сопротивление и сразу "разбираться" с сопротивлением.
Сопротивление продолжает набирать свою мощность и продолжает помогать украинской армии. Спецназовцы отряда начинают делать дополнительные обыски у граждан, фильтрационные мероприятия и мы видим, что эта тенденция идет и нарастает
По его словам, оккупанты сделали новое распределение между подростками и детьми между силовыми структурами.
Что это значит. Цель врага делать полноценную пропаганду и промывать мозг нашим детям. Сейчас следком рф забрал под себя полностью детей, которые есть в интернатах, и пытается брать в "оборот", показывать им ложные истории, показывать им как работает следком
Кроме того, росгвардейцы создали отряд из подростков "Воин".
Это не отряд, который будет воевать, такое себе кадетское обучение, где они (россияне - ред.) проводят действующих росгвардейцев, которые рассказывают "свою" правду о войне. Но все это направлено на то, чтобы нашим детям "промывать мозги", рассказывать ложные истории, воспитывать их на своих примерах
Напомним,
россияне продолжают террор на захваченных территориях, похищают и пытают гражданских и проводят рейды в поисках партизан.
Оккупанты на оккупированных территориях создали отряд вроде "Смерша" для выявления сопротивления - Федоров
россияне создали в Запорожье подразделение вроде "Смерша" для выявления сопротивления и "расправы" с ним. Они также начали промывать мозги детям, создав подразделение подростков "Воин", которое распространяет российскую пропаганду.
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