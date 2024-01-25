Окупанти продовжують терор на ТОТ: катують мешканців та проводять рейди в пошуках партизанів
Київ • УНН
росіяни спричиняють терор на тимчасово окупованих територіях, викрадаючи і катуючи цивільних осіб, а також проводячи рейди з метою пошуку партизанів.
росіяни продовжують терор на захоплених територіях, викрадають і катують цивільних та проводять рейди в пошуках партизан. Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Майже щодня "знаходять схрони" - величезною кількістю вибухівки та набоїв. З останнього - 2 тисячі боєприпасів, гранати і гранатомети в підвалі будинку,
Деталі
Зазначається, що окупанти викрадають мешканців та під тортурами та катуваннями змушують їх "зізнатися" у тероризмі.
Також проводять рейди в пошуках партизанів - останніми тижнями облави проводили в селах Василівського, Пологівського та Мелітопольського районів.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, російський спецназ і військові нарощують присутність для пошуку партизанів, використовують нові радіолокаційні групи і прочісують населені пункти в тимчасово окупованій Херсонській області.
росіяни намагаються протидіяти партизанському руху на ТОТ сходу України - ЦНС19.01.24, 07:02 • 108422 перегляди