Оккупанты продолжают террор на ВОТ: пытают жителей и проводят рейды в поисках партизан
россияне вызывают террор на временно оккупированных территориях, похищая и пытая гражданских лиц, а также проводя рейды с целью поиска партизан.
Украина работает над подготовкой визита Орбана - вице-премьер
Чиновники Украины и Венгрии готовятся к предстоящему визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ
Российскую управляемую ракету Х-59, выпущенную из истребителя Су-34, уничтожили Силы обороны в Николаевской области.
В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов
Национальный банк Украины прогнозирует незначительный рост количества мигрантов, которые возвращаются в этом году, и ожидает, что в 2025 году вернется около 400 000 мигрантов. Эти прогнозы учитывают повышенные риски безопасности и адаптацию мигрантов к жизни за рубежом.
В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024
В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024, определив количество заданий и время, отведенное на каждый предмет.
россия завербовала на войну против Украины более 200 непальцев - глава МИД Непала
россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен. Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.
На сервисы столичной кольцевой электрички осуществлена хакерская атака, есть проблемы с приобретением билетов
Хакерская атака на сервисы Киевской кольцевой электрички привела к временным трудностям в приобретении билетов через чат-бот и терминалы Укрзализныци. Другие компании, в частности "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность", также сообщили о сбоях в работе ИТ-систем из-за кибератак.
Франция о заявлениях рф по катастрофе Ил-76: россия приучила нас относительно лжи
Франция выражает скептицизм относительно заявлений россии о катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76 24 января.
На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина
В Бориспольском районе Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина, вероятно, из-за неисправности печного отопления.
Взял покататься: в Ровенской области подросток на BMW влетел в металлический забор, одной из пассажирок понадобилась медпомощь
17-летний парень без водительского удостоверения врезался на BMW в металлическое ограждение. В медицинской помощи нуждалась 16-летняя пассажирка.