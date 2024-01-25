Оккупанты продолжают террор на ВОТ: пытают жителей и проводят рейды в поисках партизан

россияне продолжают террор на захваченных территориях, похищают и пытают гражданских и проводят рейды в поисках партизан. Об этом сообщил в Telegram председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Почти ежедневно "находят схроны" - огромным количеством взрывчатки и патронов. Из последнего - 2 тысячи боеприпасов, гранаты и гранатометы в подвале дома, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оккупанты похищают жителей и под пытками и истязаниями заставляют их "признаться" в терроризме.

Также проводят рейды в поисках партизан - в последние недели облавы проводили в селах Васильевского, Пологовского и Мелитопольского районов.

Напомним

Как ранее писал УНН, российский спецназ и военные наращивают присутствие для поиска партизан, используют новые радиолокационные группы и прочесывают населенные пункты во временно оккупированной Херсонской области.

россияне пытаются противодействовать партизанскому движению на ВОТ востока Украины - ЦНС