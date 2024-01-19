россияне пытаются противодействовать партизанскому движению на ВОТ востока Украины - ЦНС

российские военные на временно оккупированных территориях востока пытаются увеличить количество так называемых мобильных групп, которые занимаются выборочной проверкой населения для получения информации о деятельности представителей движения сопротивления. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.

По информации украинского подполья враг пытается усилить контрразведывательный режим, а именно увеличить количество так называемых мобильных групп, которые будут иметь задачу выборочно проверять местное население - говорится в сообщении ЦНС.

В частности проверку осуществляют на наличие украинского паспорта Украины, прописки, смартфонов и любой другой техники, которая может передавать сообщения Силам обороны Украины.

Следовательно, враг стремится выявлять любую оперативную информацию о деятельности представителей движения сопротивления на ВОТ.

Дополнение

Центр национального сопротивления активно призывал местное население помогать Силам обороны Украины ускорять деоккупацию регионов, передавая информацию о передвижении или расположении противника.

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