росіяни намагаються протидіяти партизанському руху на ТОТ сходу України - ЦНС

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Київ • УНН

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російські військові намагаються посилити контррозвідку на окупованих територіях сходу України шляхом збільшення мобільних груп, які проводять вибіркові перевірки населення, повідомляє Центр національного спротиву.

російські військові на тимчасово окупованих територіях сходу намагаються  збільшити кількість так званих мобільних груп, які займаються вибірковою перевіркою населення для отримання інформації про діяльність представників руху опору. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.

За інформацією українського підпілля ворог намагається посилити контррозвідувальний режим, а саме збільшити кількість так званих мобільних груп, які матимуть завдання вибірково перевіряти місцеве населення

- йдеться у повідомленні ЦНС.

Зокрема перевірку здійснюють на наявність українського паспорту України, прописки, смартфонів та будь якої іншої техніки, яка може передавати повідомлення Силам оборони України. 

Відтак, ворог прагне виявляти будь-яку оперативну інформацію про діяльність представників руху опору на ТОТ. 

Доповнення

Центр національного спротиву активно закликав місцеве населення допомагати Силам оборони України пришвидшувати деокупацію регіонів, передаючи інформацію про пересування або розташування противника.

В окупованій Євпаторії партизани зафіксували військову техніку рф неподалік залізничної станції17.01.24, 20:14 • 27269 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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