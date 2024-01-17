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29 березня, 17:57 • 104967 перегляди

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28 березня, 18:00 • 131527 перегляди

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В окупованій Євпаторії партизани зафіксували військову техніку рф неподалік залізничної станції

В окупованій Євпаторії партизани зафіксували військову техніку рф неподалік залізничної станції

Київ • УНН

 • 27269 перегляди

Українські партизани зафіксували скупчення російської військової техніки в окупованій Євпаторії. Вся зібрана інформація оперативно передана Збройним силам України.

В окупованій Євпаторії українські партизани зафіксували скупчення військової техніки рф. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримский ветер", передає УНН.

Деталі

"Наші очі" все бачать: біля товарної станції в Євпаторії - скупчення російської військової техніки, зокрема РСЗВ Ураган

- йдеться у дописі.

Зазначається також, що вся зафіксована інформація оперативно передана Збройним силам України. 

В окупованому Криму партизани виявили російську РЛС поблизу військового аеродрому Бельбек14.01.24, 12:46 • 117697 переглядiв

Нагадаємо

Партизани з руху "АТЕШ" з'ясували, що російські війська в окупованому Криму посилюють оборонні заходи на тлі побоювань щодо просування українських військ.

Володимир Омельченко

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