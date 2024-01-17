В окупованій Євпаторії партизани зафіксували військову техніку рф неподалік залізничної станції
Київ • УНН
Українські партизани зафіксували скупчення російської військової техніки в окупованій Євпаторії. Вся зібрана інформація оперативно передана Збройним силам України.
В окупованій Євпаторії українські партизани зафіксували скупчення військової техніки рф. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримский ветер", передає УНН.
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"Наші очі" все бачать: біля товарної станції в Євпаторії - скупчення російської військової техніки, зокрема РСЗВ Ураган
Зазначається також, що вся зафіксована інформація оперативно передана Збройним силам України.
В окупованому Криму партизани виявили російську РЛС поблизу військового аеродрому Бельбек14.01.24, 12:46 • 117697 переглядiв
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