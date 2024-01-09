Бояться наступу ЗСУ: росіяни посилюють оборону в окупованому Криму

Останнім часом окупаційні війська рф в Криму почали посилено готуватись до оборони півострова. Про це повідомляють партизани з руху "АТЕШ", передає УНН.

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За даними партизанів, окупанти серйозно сприймають можливість Сил оборони України підійти до півострова.

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Так, протягом місяців партизани фіксують системні зусилля окупантів з підготовки до оборони Криму. А саме:

створюються вогневі точки;

споруджуються нові фортифікаційні споруди та укріплюються старі;

створюється "тероборона";

посилюються патрулі.

"АТЕШ" і кримчани чекають, щоб відкрити внутрішній фронт. Жодні оборонні споруди окупантам не допоможуть. Крим буде звільнений - наголошують партизани.

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