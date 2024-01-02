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За авіаудар по Україні: партизани передали ЗСУ координати російських систем ППО, які охороняють Кримський міст

За авіаудар по Україні: партизани передали ЗСУ координати російських систем ППО, які охороняють Кримський міст

Київ • УНН

 • 83616 перегляди

Партизани в Криму надали українським силам координати російських засобів протиповітряної оборони біля Кримського мосту.

Кримські партизани передали українським військовим координати російських розрахунків ППО поблизу Кримського мосту. Про це повідомляють представники руху "АТЕШ", передає УНН.

Деталі 

Партизани назвали це відповіддю на масований ракетний удар рф по Україні. 

Ми виявили, що в Росії розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ

- пояснили в "АТЕШ".

Партизани також надали точні координати місць, де перебувають російські установки С400.

Кримський міст приречений - голова СБУ24.11.23, 22:20 • 37806 переглядiв

- Розрахунок №1: 45.009717, 35.36515 (зафіксовано розміщення ЗРПК "Панцир С1/2" та пускову установку С400.)
- Розрахунок №2: 45.009707, 35.399693 (зафіксовано розміщення трьох пускових установок С400.)

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ.

Володимир Омельченко

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