Окупанти посилюють ППО: партизани помітили російський ЗРК «Панцир-С1» поблизу Севастополя
Київ • УНН
Українські партизани зафіксували в окупованому Севастополі російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1", оскільки росія посилює протиповітряну оборону на тлі українських ударів.
У тимчасово окупованому росіянами Севастополі українські партизани зафіксували зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
В результаті проведення розвідки в районі Зміїної Гори в Севастополі наш агент зумів зафіксувати ЗРГК "Панцир-С1", який окупанти використовують для прикриття повітряного простору від нападу
Вони також вказали, що ЗРГК знаходиться за координатами 44.605626, 33.593327
У "АТЕШ" підкреслили, що окупанти вживають активних заходів для забезпечення безпеки своїх підрозділів від повітряних ударів.
Нагадаємо
4 січня в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ.
Крім того, під час авіаудару по війська рф в окупованому Криму Збройні сили України уразили склад боєприпасів ворога.
російські чиновники прилетіли до Криму після ударів Сил оборони України - партизани06.01.24, 16:42 • 98731 перегляд