російські чиновники прилетіли до Криму після ударів Сил оборони України - партизани

Партизани АТЕШ повідомляють, що внаслідок попадання українських ракет по командних пунктах росії в Євпаторії та Севастополі до Криму все частіше прибувають літаки зі спеціального льотного загону "росія". Вказаний спецзагін забезпечує перевезення високих посадових осіб росії. Він безпосередньо підпорядковується управлінню справами президента росії, передає УНН із посиланням на АТЕШ.

За останні кілька днів було зафіксовано прибуття кількох літаків зі спецборту. Ймовірно, це представники генштабу та головного управління фсб, метою яких є покарання відповідальних, призначення винних і пошук "зрадників" за провал в обороні, зазначають патизани.

Окупанти посилюють оборону Кримського мосту - Гуменюк

Керівництво країни-терориста дуже стурбоване крайніми ударами СОУ по військових об'єктах у Криму. Вирішили взяти під свій безпосередній контроль оборону Криму. Для них стала очевидною проблема із засобами ППО на півострові. Удар по летовищу в Новофедорівці підтверджує цю проблему в черговий раз, додають в АТЕШ.

Окупанти посилюють оборону Кримського мосту - Гуменюк

За нашою інформацією, після попадання до командного пункту зв'язку в Євпаторії, у окупантів посилилися проблеми із системою розпізнавання цілей "свій-чужий". Тому сподіватимемося на російський "дружній вогонь" і на те, що СОУ використовують це вікно можливостей для знищення окупантів у Криму, резюмували партизани.

Не тільки командний пункт: під час авіаудару по окупованому Криму ЗСУ знищили російські склади боєприпасів