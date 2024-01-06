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29 березня, 17:57 • 133847 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 164232 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 152767 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 190523 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 164357 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 146265 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 153821 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149254 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 413738 перегляди

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28 березня, 12:49 • 172985 перегляди

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російські чиновники прилетіли до Криму після ударів Сил оборони України - партизани

російські чиновники прилетіли до Криму після ударів Сил оборони України - партизани

Київ • УНН

 • 98731 перегляди

За останні кілька днів було зафіксовано прибуття кількох літаків зі спецборту. Ймовірно, це представники генштабу та головного управління фсб рф.

Партизани АТЕШ повідомляють, що внаслідок попадання українських ракет по командних пунктах росії в Євпаторії та Севастополі до Криму все частіше прибувають літаки зі спеціального льотного загону "росія". Вказаний спецзагін забезпечує перевезення високих посадових осіб росії. Він безпосередньо підпорядковується управлінню справами президента росії, передає УНН із посиланням на АТЕШ.

За останні кілька днів було зафіксовано прибуття кількох літаків зі спецборту. Ймовірно, це представники генштабу та головного управління фсб, метою яких є покарання відповідальних, призначення винних і пошук "зрадників" за провал в обороні, зазначають патизани.

Окупанти посилюють оборону Кримського мосту - Гуменюк06.01.24, 15:27 • 40938 переглядiв

Керівництво країни-терориста дуже стурбоване крайніми ударами СОУ по військових об'єктах у Криму. Вирішили взяти під свій безпосередній контроль оборону Криму. Для них стала очевидною проблема із засобами ППО на півострові. Удар по летовищу в Новофедорівці підтверджує цю проблему в черговий раз, додають в АТЕШ.

Окупанти посилюють оборону Кримського мосту - Гуменюк06.01.24, 15:27 • 40938 переглядiв

За нашою інформацією, після попадання до командного пункту зв'язку в Євпаторії, у окупантів посилилися проблеми із системою розпізнавання цілей "свій-чужий". Тому сподіватимемося на російський "дружній вогонь" і на те, що СОУ використовують це вікно можливостей для знищення окупантів у Криму, резюмували партизани.

Не тільки командний пункт: під час авіаудару по окупованому Криму ЗСУ знищили російські склади боєприпасів05.01.24, 18:10 • 30848 переглядiв

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