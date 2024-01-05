Не тільки командний пункт: під час авіаудару по окупованому Криму ЗСУ знищили російські склади боєприпасів
Київ • УНН
4 січня, під час авіаудару по військах рф в окупованому Криму Збройні сили України вразили склад боєприпасів окупантів.
Вчора, 4 січня, під час авіаудару по війська рф в окупованому Криму Збройні сили України уразили склад боєприпасів ворога. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами складів боєприпасів поблизу селища Первомайське в тимчасово окупованому Криму
Доповнення
4 січня в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ.
Рух "Атеш" повідомляв, що ЗСУ вразили пункт керування, який відповідав за захищений канал зв’язку з кремлем та координацію систем ППО, під час удару по Криму 4 січня.
Не лише командний пункт: Гуменюк про наслідки ракетного удару ЗСУ по Криму05.01.24, 14:20 • 24250 переглядiв