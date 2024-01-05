Не тільки командний пункт: під час авіаудару по окупованому Криму ЗСУ знищили російські склади боєприпасів

Вчора, 4 січня, під час авіаудару по війська рф в окупованому Криму Збройні сили України уразили склад боєприпасів ворога. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами складів боєприпасів поблизу селища Первомайське в тимчасово окупованому Криму - резюмували у відомстві.

Доповнення

4 січня в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Рух "Атеш" повідомляв, що ЗСУ вразили пункт керування, який відповідав за захищений канал зв’язку з кремлем та координацію систем ППО, під час удару по Криму 4 січня.

Не лише командний пункт: Гуменюк про наслідки ракетного удару ЗСУ по Криму