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Вражено пункт керування, ворог перекидає ППО з Євпаторії: в Атеш розповіли про наслідки удару ЗСУ по Криму

Вражено пункт керування, ворог перекидає ППО з Євпаторії: в Атеш розповіли про наслідки удару ЗСУ по Криму

Київ • УНН

 • 24349 перегляди

Удар України по військовій частині в Криму вивів з ладу центр управління зв'язком, пов'язаний з кремлем і координуючий протиповітряну оборону.

Україна вразили пункт керування, який відповідав за захищений канал зв’язку з кремлем та координацію систем ППО, під час удару по Криму 4 січня. Про це повідомляє Атеш, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням, внаслідок удару по військовій частині в Євпаторії було уражено пункт керування, який відповідав за захищений канал зв’язку з кремлем та координацію систем ППО всього півострова.

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Вцілілі системи ППО ворог перекидає на аеродром "Бельбек".

ППО в Євпаторії придушене. Воно точно більше не перебуватиме в ураженій частині населеного пункту Затишне біля Євпаторії. За нашою інформацією, системи, що вціліли, перекидають на аеродром "Бельбек"

- заявляють в Атеш.

Також було вражено глибинний бункер. Згідно з даними Атешу, декілька російських військових загиблі, дехто поранений.

Можемо з упевненістю сказати, що полковник Ісмагілов ніколи більше не осквернюватиме українську землю своєю присутністю

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

4 січня в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Павло Башинський

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