Вражено пункт керування, ворог перекидає ППО з Євпаторії: в Атеш розповіли про наслідки удару ЗСУ по Криму
Київ • УНН
Удар України по військовій частині в Криму вивів з ладу центр управління зв'язком, пов'язаний з кремлем і координуючий протиповітряну оборону.
Україна вразили пункт керування, який відповідав за захищений канал зв’язку з кремлем та координацію систем ППО, під час удару по Криму 4 січня. Про це повідомляє Атеш, пише УНН.
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Згідно з повідомленням, внаслідок удару по військовій частині в Євпаторії було уражено пункт керування, який відповідав за захищений канал зв’язку з кремлем та координацію систем ППО всього півострова.
Вцілілі системи ППО ворог перекидає на аеродром "Бельбек".
ППО в Євпаторії придушене. Воно точно більше не перебуватиме в ураженій частині населеного пункту Затишне біля Євпаторії. За нашою інформацією, системи, що вціліли, перекидають на аеродром "Бельбек"
Також було вражено глибинний бункер. Згідно з даними Атешу, декілька російських військових загиблі, дехто поранений.
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Нагадаємо
4 січня в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ.